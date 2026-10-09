Пилот погиб при атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

В результате атаки в аэропорту Эр-Рияда погиб пилот авиакомпании Saudia. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.
В момент атаки самолет находился на земле в международном аэропорту имени короля Халида, пассажиров на борту не было.
Летчик получил смертельное ранение, а воздушное судно было повреждено.
На днях сообщалось, что на юге Саудовской Аравии два международных аэропорта получили повреждения в результате атак. Тогда пострадали три человека.
Ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило воздушное пространство над Саудовской Аравией зоной проведения военной операции. Исключение сделано для неба над Меккой и Мединой.
Эр-Рияд, Зоя Осколкова