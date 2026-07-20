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Хуситы заявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

Хуситы заявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. По словам военного представителя движения, блокада портов в Йемене и атака на международный столичный аэропорт в Сане не могут остаться без ответа.

«Мы объявляем о морской блокаде против преступного саудовского врага на основе принципа «око за око». Решение вступает в силу незамедлительно с момента обнародования этого заявления», – цитирует «Интерфакс» заявление хуситов, которое распространила «Аль-Джазира».

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси на прошлой неделе заявлял, что Саудовская Аравия в сотрудничестве с США, Израилем и Британией настроена агрессивно в отношении Йемена. Он пообещал, что если Саудовская Аравия пойдет на эскалацию ситуации против Йемена, то хуситы ответят ударами по нефтяным и другим жизненно важным объектам королевства.

Сана, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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