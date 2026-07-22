Американо-иранское обострение: мировые цены на нефть поднялись до $95 за баррель

Мировые цены на нефть возобновили активный рост на фоне обострения американо-иранского конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость «черного золота» впервые с 11 июня поднялась до $95 за баррель.

В частности, как следует из данных торгов на лондонской бирже ICE Futures, котировки североморской нефти марки Brent сегодня в моменте превышали отметку $95 за баррель.

На 16:30 мск «черное золото» торговалось вблизи уровня $93,5. В то же время американская нефть марки WTI продавалось по $86,4 за баррель.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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