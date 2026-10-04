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Хуситы атаковали крупный НПЗ в Саудовской Аравии

Йеменские хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, хуситы ударили баллистическими ракетами и беспилотниками по крупному нефтяному объекту недалеко от столицы королевства. Завод был охвачен огнем, на место приехали несколько бригад пожарных служб.

Один из генералов йеменских хуситов заявил, что атака стала ответом на авиаудары Саудовской Аравии по контролируемым группировкой территориям Йемена, включая столицу Сану.

Власти Саудовской Аравии и представители компания Aramco пока не сделали официальных заявлений о причинах пожара.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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