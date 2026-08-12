российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: ВСУ прекратили бомбить танкеры КТК по просьбе Вэнса