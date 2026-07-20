Министерство иностранных дел России выступило с заявлением относительно атаки Киева на танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке в Новороссийске в период с 17 по 20 июля. Как сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва считает такие действия террористическим актом и решительно из осуждает.

«В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений. Это уже пятый акт агрессии против находящегося под защитой международного права гражданского объекта компании. Боевики ВСУ не прекращают попытки нанести невосполнимый урон КТК, объединяющему крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы», – подчеркнула Захарова.

При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила солидарность с позицией МИД Казахстана в решительном осуждении данного преступления против гражданского объекта.

«Рассматриваем это нападение как очередное подтверждение стремления Банковой ещё больше дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках. Для неё обеспечение глобальной энергетической стабильности, равно как уважительное отношение к зарубежным партнёрам, в частности из Казахстана, с которым киевский режим якобы хочет развивать взаимовыгодные и дружественные отношения, пустой звук», – констатировала она.

«Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершённому режимом Зеленского очередному военному преступлению. Отсутствие адекватной реакции будем расценивать как проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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