Морской терминал КТК приостановил погрузку нефти

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) приостановил все погрузочные операции нефти до нормализации обстановки после воздушных атак на объекты инфраструктуры и танкеры. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Казахстана.

«В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки», – уточнили в КТК.

В то же время в Министерстве отметили, что в связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело ко временному снижению объемов добычи нефти.

«Данная мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов», – пояснили в правительстве Казахстана.

В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки.

Ранее сообщалось, что с 17 по 20 июля несколько танкеров подверглись террористическим атакам украинских БПЛА на нефтетерминале КТК в Черном море. МИД Казахстана решительно осудил преступления против гражданского объекта. Российское внешнеполитическое ведомство также негативно оценило действия киевского режима.

Астана, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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