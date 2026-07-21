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Российские военные поразили ключевой узел газотранспортной системы Украины

Российские войска нанесли удар по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины, сообщило Минобороны России. Речь идет о Сумском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов.

Атака на энергообъект была совершена с помощью FPV-дронов «КВН» на оптоволокне.

Накануне Минобороны РФ сообщало о нанесении новых ударов по украинским портам и судам, задействованным в интересах вооруженных формирований Украины. Так, ударные БПЛА поразили в порту «Одесса» два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. В порту «Черноморск» Одесской области под удар попали объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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