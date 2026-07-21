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Еще один поселок в Харьковской области перешел под контроль армии России

Фото Минобороны РФ

Российские войска установили контроль над поселком Волоховское Волчанского района Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

Из населенного пункта противника выбили бойцы группировки войск «Север».

Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение силам ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное Харьковской области. В Сумской области группировка «Север» нанесла удары по неприятелю у Краснополья, Храповщины, Новой Сечи, Рыжевки и Могрицы. Потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили свыше 295 боевиков, танк, три боевые бронемашины, восемь автомобилей, ЗРК, два артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и станция РЭБ.

Вместе с тем бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и атаковали врага в районах населенных пунктов Щурово в ДНР, Комаровка, Благодатовка, Ольговка и Изюм Харьковской области. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по украинским формированиям в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Николайполья, Беленького, Стародубовки в ДНР. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Димитровка Днепропетровской области, Сергеевка, Анновка, Светлое, Белицкое и Доброполье в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и атаковали силы противника в районах населенных пунктов Васильковка, Отришки, Коломийцы, Великомихайловка Днепропетровской области, Любицкое, Червоный Яр, Барвиновка, Благодатное и Зарница Запорожской области.

По информации Минобороны, за сутки украинские войска потеряли порядка 1500 боевиков.

В то же время российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 144 районах. Для атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Напомним, ночью во вторник российские военные нанесли удары высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе, используемой в интересах ВСУ. В результате были поражены объекты порта «Одесса», которые задействовались для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Силы ПВО в течение суток сбили 655 вражеских дронов самолетного типа, семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго», восемь реактивных снарядов системы HIMARS и 11 управляемых авиабомб.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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