ВС России продолжают бить по порту в Одессе

Вооруженные силы России в ночь на вторник, 21 июля, нанесли новые удары по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для вооруженных формирований Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, ударами высокоточным оружием воздушного базирования были поражены объекты портовой инфраструктуры в порту «Одесса», которые использовались для разгрузки и хранения грузов ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные ударили FPV-дронами «КВН» на оптоволокне по оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины.

Москва, Наталья Петрова

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