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Армия России нанесла новые удары по морским судам и одесским портам на Украине

В течение дня 20 июля Вооруженные силы РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В частности, по данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту «Одесса» два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Кроме того, в порту «Черноморск» Одесской области атакованы объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Вместе с тем на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затока) поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа «балкер» и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт «Черноморск».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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