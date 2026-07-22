После назначения на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого тактика украинских военных изменится в сторону ужесточения террористических методов ведения боевых действий. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин. Он связал кадровые перестановки в руководстве украинской армии с внешним влиянием западных кураторов, которые продолжают контролировать процессы в Киеве.

«Это чисто лондонский продукт, ему (Драпатому – прим. ред.) даже вручали премию об окончании британской академии. Видимо, на назначении Драпатого настояли кураторы Владимира Зеленского. Просто так таких людей не поставят главкомом ВСУ. Думаю, с его приходом террористическая составляющая украинских подразделений ужесточится в плане ударов по мирным людям. Активизируются действия в приграничье», – сказал эксперт в комментарии News.ru.

Он допустил, что Драпатый захочет показать себя и может попытаться организовать контрнаступление в зоне боевых действий, но безуспешно, а также ужесточит принудительную мобилизацию в стране. По его мнению, новый главком ВСУ также будет добиваться снижения призывного возраста.

«Драпатый будет защищать интересы тех, кто его лоббировал, – это британцы. Но курский сценарий он точно не сможет повторить, у ВСУ уже нет таких ресурсов», – считает эксперт.

В Кремле назвали отставку главкома ВСУ Александра Сырского свидетельством внутренней нестабильности в высших эшелонах украинской власти. «Киевский режим потряхивает изнутри – это понятно, это видно невооруженным взглядом», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков. Он также отметил, что назначение нового главкома ВСУ не изменит ситуацию на фронте. «Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», – сказал Песков.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим украинской армией станет экс-командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. На этом посту он сменит Александра Сырского, который был главкомом украинскими войсками с февраля 2024 года. Сегодня глава киевского режима подписал соответствующие указы. Комментируя свой уход с поста, Сырский выступил с утверждением, что оставляет армию «в состоянии наступления».

Новый главком ВСУ числится в базе розыска МВД в России. Основанием для розыска стала уголовная статья. В 2023 году Следственный комитет РФ заочно предъявил Драпатому обвинение в обстрелах населенных пунктов в Донбассе, в результате которых погибли и получили ранения более 150 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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