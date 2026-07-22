Генерал Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ. Он находится в розыске в России

Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его место займет командующий объединенными силами украинской армии генерал Михаил Драпатый. Об этом глава киевского режима объявил в своем телеграм-канале.

Зеленский поблагодарил Сырского за «результативную работу» на посту. Официальное назначение пройдет 22 июля, уточнил он.

Слухи об отставке Сырского появились несколько дней назад на фоне его конфликта с экс-министром обороны Михаилом Федоровым, которому также пришлось покинуть свой пост. Генштаб вооруженных сил Украины при этом выступил с опровержением распространенных в украинской прессе данных об отставке Сырского.

Ранее сообщалось, что Украине разразился политический кризис после смены правительства страны и увольнения министра обороны Федорова. По информации украинских СМИ, последнее обстоятельство привело к расколу между сторонниками «инновационной войны» (технократами) и традиционным военным командованием во главе с Сырским. Зеленский объяснил, что был вынужден «выбрать одну из сторон», чтобы устранить конфликт.

Добавим, что новый главком ВСУ был объявлен в розыск в России, следует из данных в базе МВД РФ. Основанием стала уголовная статья, указано в карточке ведомства. В 2023 году Следственный комитет РФ заочно предъявил Драпатому обвинение, напоминает РИА «Новости». По информации ведомства, в 2017 и 2019 годах он командовал операцией объединенных сил Украины в Донбассе, в ходе которой ВСУ совершили более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках. По данным следствия, в результате обстрелов погибли и получили ранения 154 человека.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии «Известиям» связал решение Зеленского отправить в отставку Сырского с борьбой различных групп влияния, стоящих за Зеленским и Федоровым, за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии. По его словам, главные игроки находятся за пределами Украины, а их основная задача – разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно $100 млрд. По оценке Мирошника, после смены главкома ВСУ общий курс Киева останется прежним, а интерес Зеленского состоит в назначении на пост главнокомандующего украинской армией более удобной и еще менее самостоятельной фигуры, которая будет лишь передавать решения Банковой военному руководству.

Военные эксперты убеждены, что смена главкома ВСУ не изменит ситуацию на фронте. Как отметил Василий Дандыкин, украинская армия продолжает терять позиции, а российские войска усиливают удары по объектам ВПК и транспортной инфраструктуре. Борис Джерелиевский указал, что ВСУ испытывают дефицит личного состава, а их резервы уже не позволяют проводить масштабные наступательные операции. По оценке аналитиков, если украинские силы еще способны сдерживать продвижение российских войск, то только на отдельных участках.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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