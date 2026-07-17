СМИ: политический кризис на Украине стал самым серьезным с 2024 года

Политический кризис на Украине, вызванный отставкой правительства, стал самым серьезным с 2024 года. Об этом пишет газета The New York Times.

12 июля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправить в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Обострение началось с увольнением министра обороны Михаила Федорова.

По данным издания, это привело к расколу между сторонниками «инновационной войны» (технократами) и традиционным военным командованием во главе с генералом Александром Сырским. Зеленский объяснил, что был вынужден «выбрать одну из сторон», чтобы устранить конфликт.

Федоров в своем заявлении после отставки обвинил Сырского в стратегической недальновидности, коррупции и препятствовании внедрению технологий, а также «неспособности напрямую решать проблемы» и призвал его покинуть пост. В войсках и Киеве вспыхнули протесты.

Основным кандидатом на пост министра обороны Украины вместо Федорова стал глава МВД Игорь Клименко, но позднее стало известно, что министр внутренних дел отказался возглавить минобороны.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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