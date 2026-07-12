Зеленский намерен сменить правительство Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправить в отставку нынешнего премьера.

«Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», – написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, Свириденко возглавит новое направление. Зеленский подчеркнул, что обновление кабинета министров Украины необходимо для реализации обновленной политической стратегии страны.

Кроме того, украинский лидер анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов.

Свириденко возглавляла правительство Украины чуть менее года, до этого она занимала пост министра экономики. 16 июля 2025-го Верховная рада приняла отставку ее предшественника Дениса Шмыгаля, которого в настоящее время называют кандидатом на пост премьера. Помимо него украинские СМИ прочат кресло главы украинского кабмина председателю правления «Нафтогаза» и директору «Укрнафты» Сергею Корецкому, министру обороны Михаилу Федорову и главе Харькова Игорю Терехову.

Киев, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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