ВС РФ нанесли мощный удар по энергообъектам в Киеве и Киевской области

Минобороны России сообщило о ночном массированной ударе по инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах ВПК Украины и ВСУ.

В результате атаки с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников поражены объекты энергетики и коммуникаций, уточнили в оборонном ведомстве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за массового повреждения энергообъектов в украинской столице начались серьезные перебои с электроснабжением. Аварийные отключения света введены в пяти районах Киева – Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и в части Голосеевского, проинформировал энергохолдинг ДТЭК. Кроме того, приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах, сообщил «Киевпастранс». Также остановлено движение поездов Kyiv City Express.

Москва, Наталья Петрова