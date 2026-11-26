Российские войска ночью нанесли массированный удар по целям на Украине, поразив предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, атака совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, добавили в Минобороны.
Москва, Наталья Петрова
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