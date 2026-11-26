ВС РФ ударили по военным заводам в Киеве и сухогрузу в Черном море

Российские войска ночью нанесли массированный удар по целям на Украине, поразив предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, атака совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников.

Кроме того, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, добавили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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