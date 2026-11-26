Вооруженные силы России в результате ночного удара по целям в Киеве поразили два производственных объекта, где собирали беспилотники и производили компоненты для БПЛА.

По данным Минобороны РФ, под удар попали ОАО «Химволокно», где осуществлялось производство компонентов для боевых частей беспилотников большой и средней дальности, а также площадка для сборки и хранения БПЛА – ООО «Оаклайн», где производили дроны большой и средней дальности для компании «Файер Пойнт». Украинские СМИ сообщали о сильном пожаре, возникшем на заводе «Химволокно» в Деснянском районе украинской столицы после атаки ВС РФ.

Ранее российское военное ведомство сообщало о массированном ночном ударе ракетами и беспилотниками по предприятиям ВПК в Киеве. Также ночью в Черном море вблизи Одессы был подбит сухогруз с военным имуществом.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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