ВС РФ ударили по предприятиям, подстанциям и центру логистики на Украине

Российские войска в ночь на пятницу, 27 ноября, нанесли новые удары беспилотникам по предприятиям ВПК, объектам энергетики, логистики и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. Целями атаки стали объекты в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в городах Запорожье и Житомир.

По информации ведомства, в поселке Летичев Хмельницкой области поражено промышленное предприятие «Термопласт», задействованное в производстве ударных беспилотников. В городе Запорожье под удар попал завод «Мпка-Украина», выпускающий электротехническую продукцию для украинской армии. Также в Запорожье атакован объект транспортной инфраструктуры.

В Кривом Роге Днепропетровской области и Житомире поражены две высоковольтных электроподстанции 330 кВ, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.

В Белой Церкви Киевской области удар нанесен по логистическому центру, где хранились компоненты для изготовления твердого ракетного топлива.

Также были подбиты четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники.

Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину военные грузы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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