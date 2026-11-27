Российская армия за неделю нанесла 14 мощных ударов по Украине

Вооруженные силы России за неделю нанесли нанесены два массированных и 12 групповых ударов по военным предприятиям, логистическим центрам и инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотников большой и средней дальности, используемые украинской армией логистические центры, складские терминалы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Также под удар попали цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая БПЛА, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников.

Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение военных грузов.

С 21 по 27 ноября также поражены 14 сухогрузов, доставлявших на Украину оружие, военную технику и продукцию двойного назначения для ВСУ.

Также сообщается, что за неделю российские войска взяли под контроль два населенных пункта – села Сосновый Бор Харьковской области и Барвиновка Запорожской области. Сосновный Бор заняли бойцы группировки войск «Восток», а Барвиновку освободили подразделения группировки «Восток».

Средствами ПВО в зоне специальной военной операции в течение недели сбиты 5422 вражескаих беспилотников самолетного типа, 17 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и три крылатые ракеты большой дальности «Нептун».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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