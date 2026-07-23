Зеленский сообщил о невозможности принимать суда в украинских портах

Украина утратила возможности принимать суда в своих портах. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порт», – сказал Зеленский, слова которого приводят украинские СМИ.

Российские войска с 10 июля регулярно наносят удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Согласно подсчетам СМИ, основанным на ежедневных сводках Минобороны России, всего было нанесено около 20 групповых ударов по объектам в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном.

Киев, Анастасия Смирнова

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