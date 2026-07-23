российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Киев

Новости, Кратко

Зеленский сообщил о невозможности принимать суда в украинских портах

Архив. Фото: официальный тг-канал президента Украины

Украина утратила возможности принимать суда в своих портах. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порт», – сказал Зеленский, слова которого приводят украинские СМИ.

Российские войска с 10 июля регулярно наносят удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Согласно подсчетам СМИ, основанным на ежедневных сводках Минобороны России, всего было нанесено около 20 групповых ударов по объектам в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

Морской терминал КТК приостановил погрузку нефти / На Украине готовятся многократно увеличить штрафы за трансляцию российской музыки / Усилят террористические атаки по мирным людям: эксперт – о тактике ВСУ при новом главкоме Драпатом / США отказались передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов / Днем над Россией сбили 123 украинских беспилотника / При ударе ВСУ повреждено оборудование Белгородского водохранилища / В Баку прошли тайные переговоры России и Германии – президент Азербайджана Алиев / ВС России продолжают бить по порту в Одессе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Одесса, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,