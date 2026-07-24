ВСУ пытались атаковать Москву с помощью более 250 беспилотников

Вооруженные формирования киевского режима пытались атаковать Москву с применением более 250 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – уточнил градоначальник в своем канале в «Максе».
По его словам, 16 вражеских БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны на подлете к Москве.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2026, РИА «Новый День»