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ВСУ пытались атаковать Москву с помощью более 250 беспилотников

Вооруженные формирования киевского режима пытались атаковать Москву с применением более 250 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – уточнил градоначальник в своем канале в «Максе».

По его словам, 16 вражеских БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны на подлете к Москве.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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