Сегодня в течение дня российские войска нанесли новые удары по украинским портам и объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами были атакованы порты «Одесса», «Южный» и «Николаев».

В частности, в порту «Одесса» поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где находились на хранении грузы военного назначения. В «Южном» удар нанесен по объектам хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В порту «Николаев» разбомблены два буксира.

Кроме того, на переходе морем северо-восточнее острова Змеиный и в районе населенного пункта Затока атаковано морское судно типа «балкер» и сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в порт «Черноморск».

Москва, Анастасия Смирнова