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На Украине готовятся многократно увеличить штрафы за трансляцию российской музыки

На Украине подготовлен законопроект о многократном увеличении штрафов для предприятий общепита и сферы обслуживания за трансляцию русскоязычной музыки. Документ уже зарегистрирован в Верховной раде.

Согласно данным украинской прессы, в настоящее время за использование российской музыки нарушителям грозит штраф 170 гривен, что составляет около 300 рублей. Авторы законопроекта считают необходимым увеличить размер взысканий за первое нарушение до 8,5-17 тысяч гривен, за второе – до 85 тысяч, за третье и последующие нарушения – до 170 тысяч гривен.

Инициаторы документа пояснили, что законодательство Украины запрещает публичное исполнение, показ и воспроизведение музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, связанных с Россией, которую киевский режим считает «государством-агрессором».

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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