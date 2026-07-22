США отказались передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов

США решили придержать военную помощь Украине на сумму 400 млн долларов. Об этом заявил сенатор от штата Иллинойс, демократ Дик Дурбин.

По его словам, конгресс одобрил выделение этих средств Украине в качестве дополнительной военной помощи в 2026 году, «включая средства на противовоздушную оборону». Президент США Дональд Трамп подписал законопроект. Согласно документу, Пентагон должен заключать контракты с производителями, а не предоставлять Украине технику напрямую из американских арсеналов.

На слушаниях Дурбин обратился к председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Дэну Кейну с вопросом, известно ли ему, что Белый дом проинформировал сенат, будто эти средства «по многим аспектам не будут доступными до тех пор, пока к власти не придет следующий президент» США. Кейн ответил, что ему ничего об этом не известно, а «этот капитал был ассигнован».

«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», – отметил Дурбин.

Ранее сенатор Митч Макконнелл раскритиковал руководство министерства войны США за задержку средств. Он заявил, что помощь Украине, утвержденная несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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