Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому порту «Южный»: атакована топливная инфраструктура

Сегодня в течение дня российские войска вновь нанесли ударов по портам Украины, задействованным в интересах вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Южный» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный») поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ», – говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее стало известно, что украинские порты утратили возможность принимать суда. Это признал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Российские войска с 10 июля регулярно атакуют украинские порты. Всего было нанесено более 20 ударов по инфраструктуре и судам, которые задействованы в военных целях.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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