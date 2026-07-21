российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Днем над Россией сбили 123 украинских беспилотника

Фото Минобороны РФ

Сегодня в течение дня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 8:00 до 20:00 мск.

Под ударом оказались восемь регионов России. Это Белгородская, Брянская, Калужская, Курская и Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым. Вражеские дроны также были обезврежены в акватории Черного моря.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

При ударе ВСУ повреждено оборудование Белгородского водохранилища / В Баку прошли тайные переговоры России и Германии – президент Азербайджана Алиев / ВС России продолжают бить по порту в Одессе / Российские военные поразили ключевой узел газотранспортной системы Украины / В Евросоюзе указали на риски потери Украиной доступа к Черному морю / Армия России нанесла новые удары по морским судам и одесским портам на Украине / МИД России решительно осудил атаки Киева на морские терминалы Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске / Российские войска улучшили положение в зоне СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,