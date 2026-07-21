Днем над Россией сбили 123 украинских беспилотника

Сегодня в течение дня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 8:00 до 20:00 мск.

Под ударом оказались восемь регионов России. Это Белгородская, Брянская, Калужская, Курская и Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым. Вражеские дроны также были обезврежены в акватории Черного моря.

Москва, Анастасия Смирнова

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