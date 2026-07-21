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При ударе ВСУ повреждено оборудование Белгородского водохранилища

Фото: из канала оперативного штаба Белгородской области в «Максе»

В результате удара вооруженных формирований киевского режима в минувшие выходные было повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища, произошел сброс воды. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается. Напомню, объект находится в федеральной собственности, в ведении ФГБВУ «Центррегионводхоз», работаем с коллегами в плотной связке, принимаем все меры для стабилизации ситуации», – приводятся в сообщении оперштаба слова министра природопользования Белгородской области Романа Татаринцева.

В штабе уточнили, что противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются. «Власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Ситуация под контролем», – подчеркивается в сообщении.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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