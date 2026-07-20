Еще один танкер подвергся удару БПЛА на терминале Каспийского трубопроводного консорциума

Беспилотники в понедельник, 20 июля, вновь атаковали нефтяной танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), возникший пожар потушили. Об этом говорится в сообщении КТК.

Удару беспилотного летательного аппарата подвергся танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1. «В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован силами погрузочных бригад танкера и силами аварийного реагирования на плавсредсвах КТК», – уточнили в компании.

С танкера эвакуировали интернациональный экипаж в составе 22 человек. На борту остались капитан и его старший помощник. Судно сохранило плавучесть. В КТК отметили, что разлива нефти и ее воспламенение в танках удалось избежать, однако погрузку сырья после атаки снова пришлось остановить. Уточняется, что погрузка нефти на терминале была возобновлена вечером 19 июля после атаки БПЛА на два танкера, произошедшей ранее в тот же день.

«Страна-агрессор при подготовке атаки на находящийся под погрузкой танкер понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, а также подвергает угрозе жизни членов экипажа из разных стран», – подчеркнули в КТК.

Представители консорциума также призвали страны-участницы КТК осудить атаки и выработать «практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья», добытого в Казахстане.

Накануне беспилотники ударили по танкерам ASIA компании «Тенгизшевройл» (Сhevron) и NISSOS IOS компаний «Кашаган Б.В. и Матен» АО НК «КазМунайГаз» во время погрузки на терминале КТК. На одном из них произошло возгорание, которое было потушено. Обошлось без пострадавших. Разлива нефти не допущено. Атаку осудили МИД и Минэнерго Казахстана, указав, что такие нападения на гражданские объекты являются недопустимым посягательством на экономические интересы республики.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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