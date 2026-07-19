Беспилотники атаковали танкеры на терминале Каспийского трубопроводного консорциума

Два танкера подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов во время погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), на одном из них произошло возгорание, который был потушен.

В частности, как говорится в сообщении КТК, были атакованы два морских нефтяных танкера: ASIA компании «Тенгизшевройл» (Сhevron) и NISSOS IOS компаний «Кашаган Б.В. и Матен» АО НК «КазМунайГаз».

Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено. Суда сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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