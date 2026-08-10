Утечку нефти зафиксировали на севшем на мель у берегов Омана танкере

У берегов Омана произошел разлив нефтепродуктов на танкере, который сел на мель несколько недель назад. Об этом сообщают арабские СМИ.

Судно Caroline Bezengi село на мель в конце июня. Танкер перевозил около миллиона баррелей нефти.

На прошлой неделе была зафиксирована утечка. К месту направили аварийные команды из Омана, чтобы попытаться минимизировать ущерб окружающей среде.

Отмечается, что судно находится под международными санкциями. Власти Евросоюза и Великобритании считают танкер причастным к перевозкам нефти из России.

Маскат, Зоя Осколкова