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33 вуза и НИИ из России попали в список угроз нацбезопасности США

Министерство войны США дополнило список организаций, представляющих угрозу интересам национальной безопасности. В перечень вошли 33 научных, образовательных и научно-производственных предприятия из России.

Документ не допускает указанные в нем организации к исследованиям, которые финансируются Пентагоном. Всего в список были включены 130 организаций из России, Китая и Ирана.

Среди российских организаций, подпадающих под ограничения, оказались Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет.

В список также вошли Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, МИРЭА, несколько институтов Российской академии наук и научно-производственных организаций.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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