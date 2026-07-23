Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России в сокращенном виде

Европейский союз согласовал очередной пакет антироссийских санкций. Ограничения пришлось принимать в сокращенном виде, так как изначальные планы затрагивали национальные интересы стран.

По словам главы Европейского совета Антониу Кошты, Евросоюз принял новый пакет антироссийских ограничений, который затронет энергетический сектор, финансовые услуги, торговлю и сферу криптовалют.

«Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля», – заявил Кошта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что рестрикции коснутся прежде всего доходов России. В частности, под санкции попадут 32 российских банка, а также криптофирмы и нефтяные торговые платформы.

Кроме того, ЕС намерен на год заморозить механизм пересмотра «потолка цен» на российскую нефть и впервые распространить ограничения на суда, которые, как считают в Брюсселе, оказывают содействие так называемому «теневому флоту» РФ.

Стоит отметить, что новый пакет санкций был утвержден в сокращенном варианте, так как изначально планировалось ввести ограничительные меры в отношении поставок российского СПГ. Однако государства блока «проявили солидарность по отношению к Греции», поэтому в пакет мер вошло годичное исключение этого пункта с автоматическим продлением.

Разработка 21-го пакета антироссийских санкций стартовала в конце мая, в середине июля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не смогли согласовать новые меры. Она также признала, что антироссийские ограничения наносят урон европейской экономике.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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