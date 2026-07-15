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Американская торговая палата оценила потери бизнеса США от антироссийских санкций

Предприниматели из США потеряли не менее 200 млрд долларов от ограничений, наложенных на экономику России. Об этом сообщил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.

После начала спецоперации среди западных бизнесменов в России наблюдались растерянность и паника. Некоторые компании стремились покинуть российский рынок, в то время как Американская торговая палата убеждала партнеров сохранять трезвость и не совершать поспешных действий.

«Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 млрд долларов», – сообщил Эйджи.

По его словам, рынок России был и остается привлекательным для западных компаний. «Он большой, стабильный и быстро растущий», – отметил глава AmCham.

Ранее Роберт Эйджи заявил, что информация об уходе всех американских компаний из России не соответствует действительности. Большинство остались и работают успешно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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