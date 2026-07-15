Предприниматели из США потеряли не менее 200 млрд долларов от ограничений, наложенных на экономику России. Об этом сообщил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.

После начала спецоперации среди западных бизнесменов в России наблюдались растерянность и паника. Некоторые компании стремились покинуть российский рынок, в то время как Американская торговая палата убеждала партнеров сохранять трезвость и не совершать поспешных действий.

«Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 млрд долларов», – сообщил Эйджи.

По его словам, рынок России был и остается привлекательным для западных компаний. «Он большой, стабильный и быстро растущий», – отметил глава AmCham.

Ранее Роберт Эйджи заявил, что информация об уходе всех американских компаний из России не соответствует действительности. Большинство остались и работают успешно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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