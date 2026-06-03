Большинство компаний США продолжают работать в России

Информация о том, что американские компании ушли из России из-за санкций, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи.

«Американский бизнес в РФ, работаем много лет. <… > Большинство остались и работают здесь успешно – фарма, например, и другие», – рассказал Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Несколько крупных брендов действительно покинули Россию, поэтому многие решили, что все зарубежные компании ушли с российского рынка, но это не так. По мнению главы AmCham, после завершения украинского конфликта многие американские компании вернутся на территорию страны.

В последнее время всемирно известные бренды, которые ранее покинули российский рынок, начали регистрировать в России товарные знаки. В свою очередь российские власти неоднократно заявляли о том, что западные бренды смогут вернуться в страну, но при принятии этого решения будет учитываться добросовестность зарубежного инвестора, его позиция по чувствительным для РФ вопросам, потребности российской экономики и интересы отечественных производителей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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