ЕС отменил запрет на ввоз меха соболя из России по просьбе Греции и Италии

Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций снял запрет на импорт соболиных шкурок из-за отсутствия альтернативы им. Соответствующее изменение внесено в приложение к санкционному регламенту ЕС, опубликованному 23 июля в Официальном журнале ЕС.

В документе говорится, что «запрет распространяется на выделанные меховые шкурки, за исключением соболя», передает «Прайм». При этом в самом санкционном регламенте причины такого исключения не указываются.

По данным издания Euractiv, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, которые входят в число крупнейших европейскими покупателями дорогостоящего соболиного меха, который высоко ценится модными домами. В Еврокомиссии послабление в санкциях объяснили тем, что соболиные шкурки очень трудно достать где-либо еще.

Соболиный мех из России был выведен из-под рестрикций спустя всего три месяца после того, как ЕС в апреле впервые ввел полный запрет на импорт российских мехов.

Напомним, Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций 23 июля. Ограничения были введены в отношении 218 лиц. Рестрикции затронули сферы финансов, энергетики, торговли и криптовалюты. Новый пакет санкций был утвержден в сокращенном варианте. Изначально планировалось ввести ограничительные меры в отношении поставок российского СПГ, но страны блока «проявили солидарность по отношению к Греции», поэтому в пакет мер вошло годичное исключение этого пункта с автоматическим продлением, сообщала газета FT.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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