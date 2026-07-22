Politico: у Евросоюза закончились идеи новых санкций против России

Евросоюз столкнулся с дефицитом идей для новых антироссийских санкций. Любые предлагаемые ограничения напрямую затрагивают национальные интересы государств блока.

Дипломатические усилия ЕС по принятию 21-го пакета мер против России вошли в фазу сложного согласования, пишет Politico. Ряд положений в новом санкционном пакете уже был ослаблен или вовсе исключен, а руководство Евросоюза исчерпало запас возможных идей для нового списка рестрикций.

После ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии Будапешт перестал служить «прикрытием» для отказа от санкций против России, отмечает издание.

«Больше нет простых решений, ведь уже подготовлено 20 пакетов. Вы будете все чаще сталкиваться с интересами отдельных государств-членов, поэтому нужно найти баланс», – заявил дипломат ЕС, участвовавший в обсуждениях.

Разработка 21-го пакета антироссийских санкций стартовала в конце мая, в середине июля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не смогли согласовать новые меры. Она также признала, что антироссийские ограничения наносят урон европейской экономике.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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