Умер сенатор США, выступавший за самые жесткие санкции против России

В США скончался Линдси Грэм* – сенатор, выступавший за самые жесткие ограничения в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Грэм* скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Двумя днями ранее республиканцу исполнился 71 год.

Линдси Грэм* представлял в сенате штат Южная Каролина. Прославился он тем, что настаивал на усилении санкционного давления на Россию. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель выступал за максимальную поддержку Израиля.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора, назвав его настоящим американским патриотом.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Вашингтон, Зоя Осколкова

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