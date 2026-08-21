Илон Маск предсказал крах экономики США к 2030 году

Самый богатый человек на планете Илон Маск считает, что государственный долг США к 2030 году достигнет критического уровня, из-за чего экономика страны рухнет.

Маск оставил комментарий под инфографикой, на которой период с 2027 по 2030 год обозначен как «все нормально», а следующие годы выделены красным цветом с подписью «все полетит к чертям».

В прогнозе также указывается, что через четыре года размер госдолга США превысит 50 трлн долларов.

«Точный график», – написал бизнесмен.

На днях Минфин США сообщал, что государственный долг страны превысил рекордные 40 трлн долларов. Только за последние 10 лет общее долговое бремя удвоилось. Долг инвесторов, находящихся за пределами федерального правительства США, по данным Минфина, превысил 32 трлн долларов, что примерно равно размеру экономики Штатов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube