Италия собрала коалицию из 12 европейских стран, готовых защищать географические наименования продуктов от торговой политики США. Об этом сообщает Rapporteur со ссылкой на документ, который будет представлен на заседании министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе.

«США обесценивают географические указания, злоупотребляя использованием их в качестве общеупотребительных наименований», – говорится в документе. Помимо Италии, инициативу поддержали Австрия, Болгария, Чехия, Кипр, Франция, Греция, Венгрия, Польша, Португалия, Словения и Испания.

Речь идет о таких традиционных продуктах как фета, горгонзола, шампанское и портвейн. Названия защищены с помощью системы географических указаний, которая связывает их с определенным регионом происхождения и установленными правилами производства.

По данным издания, американские власти считают эти наименования общеупотребительными, разрешая использовать их производителям, не соблюдающим европейские требования. Более того, регулятор в США собирается закрепить такой подход в международной торговой политике страны при пересмотре американского сельскохозяйственного законодательства Farm Bill.

Авторы документа считают, что действия Вашингтона могут осложнить защиту европейских продуктов в будущих торговых соглашениях ЕС с третьими странами. Коалиция намерена призвать Еврокомиссию разработать «всеобъемлющую политическую стратегию», включающую усиление правовой защиты географических наименований, информационные кампании, техническое сотрудничество и помощь третьим странам в создании собственных систем защиты традиционной продукции.

Рим, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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