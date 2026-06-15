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Трамп пригрозил Макрону пошлинами на французские вина и шампанское

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на французские вина и шампанское. Об этом американский лидер заявил в интервью газете New York Post.

Трампу не понравилось, что Франция ввела налог для технологических компаний в размере 3%. Президент США поднял этот вопрос в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции», – сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, Макрону нужно лишь «отменить налог с продаж, и тогда на него не будет оказываться такое давление».

Стоит отметить, что на долю США приходится около четверти французского экспорта вина и крепких спиртных напитков, что делает их стратегически важным рынком для производителей – многие шампанские дома экспортируют в Штаты более 27 млн бутылок ежегодно, и значительная часть компаний в этом секторе сильно зависит от этих трансатлантических потоков.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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