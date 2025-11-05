российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 ноября 2025, 16:59 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Европейские производители медприборов испытывают трудности из-за пошлин Трампа

Европейские производители медицинского оборудования столкнулись с негативным влиянием пошлин США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с трудностями столкнулась немецкая Siemens Healthineers AG, которая производит диагностическое оборудование, МРТ- и КТ-сканеры в Германии и Китае и поставляет их в другие страны. На Соединенные Штаты приходится 38% от общего объема продаж компании в 2025 финансовом году.

По словам финансового директора компании Йохена Шмитца, таможенные пошлины в этот период составили около 200 млн евро, но из-за политики администрации Дональда Трампа могут вырасти до 400 млн евро в 2026 году. Акции компании уже упали на 13%.

Кроме того, похожие проблемы испытывают датские компании Ambu A/S и Royal Philips NV.

По словам аналитиков, несмотря на торговое соглашение между Евросоюзом и США, заключенное в августе 2025 года, неопределенность в торговых отношениях Европы и Америки сохраняется.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Торговая война

Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за рекламы / Трамп грозит оставить ЕС без чипов из-за цифровых налогов / США теряют китайский рынок сои из-за России / Евросоюз отменит пошлины на все промтовары из США / Африканская страна объявила чрезвычайное положение из-за тарифов Трампа / Трамп утвердил введение пошлин в отношении ЕС и более 60 стран / США и Южная Корея заключили сделку на 450 млрд долларов / Торговая война обойдется мировой экономике в 2 трлн долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Европа, США, Торговая война,