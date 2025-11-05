Европейские производители медприборов испытывают трудности из-за пошлин Трампа

Европейские производители медицинского оборудования столкнулись с негативным влиянием пошлин США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с трудностями столкнулась немецкая Siemens Healthineers AG, которая производит диагностическое оборудование, МРТ- и КТ-сканеры в Германии и Китае и поставляет их в другие страны. На Соединенные Штаты приходится 38% от общего объема продаж компании в 2025 финансовом году.

По словам финансового директора компании Йохена Шмитца, таможенные пошлины в этот период составили около 200 млн евро, но из-за политики администрации Дональда Трампа могут вырасти до 400 млн евро в 2026 году. Акции компании уже упали на 13%.

Кроме того, похожие проблемы испытывают датские компании Ambu A/S и Royal Philips NV.

По словам аналитиков, несмотря на торговое соглашение между Евросоюзом и США, заключенное в августе 2025 года, неопределенность в торговых отношениях Европы и Америки сохраняется.

