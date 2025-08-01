Трамп утвердил введение пошлин в отношении ЕС и более 60 стран

Президент США Дональд Трамп утвердил новые торговые тарифы для Евросоюза и еще 68 стран. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Мера коснется стран, экспортирующих в США больше товаров, чем импортирующих оттуда. В указе отмечается, что базовая пошлина в 10% будет действовать для отсутствующих в перечне государств. Для еще 40 стран с незначительным торговым дефицитом установлена минимальная пошлина в 15%. Наиболее высокие ставки вводятся против более десятка стран, не сумевших договориться с Вашингтоном или имеющих существенный дисбаланс в торговле.

Отмечается, что новые тарифы вступят в силу 7 августа. Самые высокие пошлины США ввели в отношении Сирии – 41%, Лаоса и Мьянмы – 40%, Швейцарии – 39%, Ирака и Сербии – 35%.

Отдельным документом Трамп повысил тарифы на экспорт продукции из Канады с 25 до 35%. Американский президент объяснил это недостаточными мерами, которые предпринимают канадские власти для борьбы с контрабандой запрещенного препарата фентанила в США.

Примечательно, что некоторым все же удалось договориться о смягчении заградительных мер. В частности, для ЕС, с которым недавно достигнуто соглашение, ставка снижена с 20% до 15%. Аналогичные корректировки коснулись Тайваня (с 32% до 20%), Южной Кореи (с 30% до 15%) и Японии (с 24% до 15%).

По подсчетам аналитиков, после вступления решения в силу в совокупности средняя тарифная ставка в США вырастет до 15,2%. Это больше, чем 13,3% ранее, и значительно выше, чем 2,3% в 2024 году до вступления Трампа в должность, передает Bloomberg Economics.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После этого американский лидер дважды откладывал введение пошлин. Первый раз причиной отсрочки стала паника на рынках, а затем иностранные правительства пытались добиться более выгодных условий.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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