Трамп озвучил новые пошлины на импорт в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами.
Цифры таковы:
Китай – 34%;
Европейский союз – 20%;
Вьетнам – 46%;
Тайвань – 32%;
Япония – 24%;
Южная Корея – 25%;
Таиланд – 36%;
Швейцария – 31%;
Индонезия – 32%;
Малайзия – 24%;
Камбоджа – 49%;
Великобритания – 10%;
Южная Африка – 30%;
Бразилия – 10%;
Бангладеш -34%;
Сингапур – 10%;
Израиль – 17%;
Филиппины – 17%;
Чили – 10%;
Пакистан – 29%;
Шри-Ланка – 44%.
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CMN признался, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией Дональда Трампа импортные пошлины.
«Честно говоря, я не знаю. Не знаю, на каких уровнях начнётся торговля завтра и где закроется рынок», – сказал он.
Вашингтон, Елена Васильева
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