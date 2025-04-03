Трамп озвучил новые пошлины на импорт в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами.

Цифры таковы:

Китай – 34%;

Европейский союз – 20%;

Вьетнам – 46%;

Тайвань – 32%;

Япония – 24%;

Южная Корея – 25%;

Таиланд – 36%;

Швейцария – 31%;

Индонезия – 32%;

Малайзия – 24%;

Камбоджа – 49%;

Великобритания – 10%;

Южная Африка – 30%;

Бразилия – 10%;

Бангладеш -34%;

Сингапур – 10%;

Израиль – 17%;

Филиппины – 17%;

Чили – 10%;

Пакистан – 29%;

Шри-Ланка – 44%.

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CMN признался, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией Дональда Трампа импортные пошлины.

«Честно говоря, я не знаю. Не знаю, на каких уровнях начнётся торговля завтра и где закроется рынок», – сказал он.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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