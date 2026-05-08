Пятница, 8 мая 2026, 11:20 мск

Суд в США признал незаконными пошлины Трампа на импорт

Фото: CNN

Федеральный торговый суд США признал незаконными пошлины президента Дональда Трампа в размере 10% на весь товар, ввозимый из-за рубежа. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, коллективный иск в суд направили представители малого бизнеса и 20 американских штатов. Судья частично встал на сторону истцов, запретив взимать пошлины с территории штата Вашингтон и двух компаний.

В статье подчеркивается, что универсальный запрет введен не был. В суде такое решение объяснили тем, что остальные штаты не являются прямыми импортерами.

В коалиции малого бизнеса оценили вердикт как позитивное решение, но в то же время выразили недовольство, что суд не запретил взимание пошлин на время обжалования постановления.

В свою очередь Трампа решение Федерального торгового суда США не удивило, он назвал судей «радикально левыми» и добавил, что его администрация всегда поступает по-разному в зависимости от конкретного вердикта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

