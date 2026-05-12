США проведут расследование деятельности 40 биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщила директор американской национальной разведки Тулси Габбард.

Лаборатории десятилетиями финансировались за счет американских налогоплательщиков, передает газета New York Post. «Команда собирается выяснить, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них содержатся и какие исследования проводятся, чтобы положить конец опасным экспериментам, которые угрожают здоровью и благополучию американцев и всего мира», – говорится в статье.

Слабый контроль за финансированием, которое часто поступает через американские агентства грантополучателям, не позволяет узнать о потенциально опасных экспериментах. Клинические испытания в биолабораториях вызывают серьезные опасения с точки зрения этики, финансов и безопасности, считают в ведомстве.

Ранее американский политик Роберт Кеннеди-младший заявлял, что Вашингтон создавал биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube