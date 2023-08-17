США застраивают своими биолабораториями периметр российских границ

Посольство России в Вашингтоне в четверг, 17 августа, заявило, что Соединенные Штаты нагло застраивают периметр российских границ своими биолабораториями, – сообщают СМИ.
В сообщении, распространенном российской дипмиссией, в частности, говорится: «Под видом мониторинга заболеваемости Вашингтон нагло и безнаказанно разбрасывает незаконные лаборатории по всему миру. Плотно застраивает такими учреждениями периметр российских границ. США делают это для возможности создавать кризисные ситуации биологического характера, формировать искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями».
«Особую тревогу вызывает развернутая Пентагоном активность на Украине. США втянули в свои проекты десятки государственных институтов и частных компаний страны. Подобные действия Вашингтона требуют соответствующей правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных структур», – подчеркнули в посольстве России в Вашингтоне.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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