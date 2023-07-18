США создают в Европе искусственные очаги опасных инфекций – Минобороны РФ

США формируют на территории Европы искусственные очаги опасных природных инфекций при содействии фонда фондом Билла и Мелинды Гейтс. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, в государствах ЕС уже отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями.

Кириллов обратил внимание, что интерес научно-исследовательских организаций минобороны США к изучению основных видов комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции – лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге – является не случайным.

«Мы уже отмечали, что подобные исследования осуществляются в профильных организациях, как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности «двойного назначения», в частности биотехнологической компании «Окситек», финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс», – уточнил генерал-лейтенант.

Как отметил Кириллов, американские военные специалисты успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. «Разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами. Обращаю ваше внимание, что указанная исследовательская деятельность сопровождается ухудшением эпидемической обстановки и расширением ареалов переносчиков. Речь в данном случае идет о формировании искусственных очагов природно-очаговых инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы», – подчеркнул он.

Так, по его словам, в южной и центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности не-эндемичных азиатских тигровых комаров. В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров (Кулекс модестус), являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии.

«Одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных. Связанные с укусами комаров факты заражения лихорадкой Зика впервые были зафиксированы во Франции», – отметил генерал-лейтенант.

«Таким образом, работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия», – констатировал Кириллов.

Москва, Светлана Антонова

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