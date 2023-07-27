Вице-спикер Совфеда рекомендовал африканцам обратить внимание на американские биолаборатории в своих странах

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев на сессии «Безопасность Африки» в рамках второго саммита «Россия – Африка» в четверг, 27 июля, заявил, что африканские страны должны обратить внимание на размещенные у них биолаборатории США, так как они являются картой предполагаемых боевых действий Соединенных Штатов, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию.

В ходе своего выступления Косачев сказал: «Призываю африканские страны обратить внимание на эту ситуацию (размещение биолабораторий США, – прим.ред.). …Биолаборатории США действуют по всему миру и, среди прочего, размещены в таких странах Африки, как Гвинея, Камерун, Кот-д'Ивуар, Кения, Либерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда, Южно-Африканская Республика и Нигерия.

«США размещают биолаборатории по миру по двум мотивациям. Первая – обеспечение собственной безопасности и отсутствие риска для жителей США. И вторая – обеспечить безопасность собственных военнослужащих в случае проведения военных действий на территории зарубежных стран. То есть география размещения американских биолабораторий по всему миру – это фактически карта боевых действие Вооруженных сил США в тех странах, которые представляют для них интерес», – отметил вице-спикер Совета Федерации.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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