Пятница, 8 мая 2026, 13:13 мск

В США аннулируют паспорта злостных должников по алиментам

Госдепартамент США объявил о начале процедуры аннулирования американских паспортов граждан, имеющих задолженность по алиментам свыше 2,5 тысячи долларов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«При президенте [Дональде] Трампе Госдепартамент использует простые и понятные инструменты для поддержки американских семей и обеспечения соблюдения законов США. В частности, ведомство не позволяет тем, кто задолжал значительные суммы по решению суда, пренебрегать своими юридическими и моральными обязательствами перед детьми», – сообщили в Госдепе.

Согласно американскому законодательству, паспортов могут лишиться те, кто задолжал по алиментам более 2500 долларов. В Госдепе добавили, что в беспрецедентных масштабах координируют свои действия с Министерством здравоохранения и социальных служб.

«После аннулирования паспорта его нельзя будет использовать для поездок. Право на получение нового паспорта будет восстановлено только после того, как задолженность по алиментам будет погашена в соответствующем агентстве по взысканию алиментов», – отметили в ведомстве.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

